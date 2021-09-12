الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كلية اللاهوت الأسقفية تبدأ العام الدراسي الجديد الخميس المقبل

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

تستعد كلية اللاهوت الأسقفية لبدء العام الدراسي الجديد يوم الخميس المقبل، في محافظة الإسكندرية.

وذكرت الكلية، في بيان عنها: “تبدأ الدراسة فى كلية اللاهوت لسنوات الدراسة الأربع بمجموعة من المواد وهي علم البحث والكتابة ومادة المشورة المسيحية ومادة سفر إرميا”.

كانت الكلية قد أعلنت عن مواعيد بدء الدراسة بفرع القاهرة يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر بالإضافة للبدء في فرع المنيا خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

كما توفر الكلية استمارات استماع للمواد المقدمة في الفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الرسمي حيث توفر هذه المواد دون الالتزام بالحضور وأداء الامتحانات ومن بينهم مادة اللغة العبرية الجزء الأول، واللاهوت النظامي الجزء الأول، ومقدمة للعهد القديم، ومقدمة الكتاب المقدس، وعلم البحث، وتاريخ الكنيسة المعاصر، بالإضافة لمجموعة مواد أخرى.

كانت قد وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها: المعيار الروحي، إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة، وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

سامي فوزي دكتور سامي فوزي المطران سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الدكتور سامي فوزي

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وائل لطفي

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