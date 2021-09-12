برعاية الرئيس السيسى.. انطلاق «إيديكس 2021» للصناعات الدفاعية 29 نوفمبر

في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض جمهورية مصر العربية، من المنتظر انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» في دورته الثانية في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذي يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

وفي هذا الصدد، أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد في صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتطور الحدث حجمًاً وقوة فى نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى الناجحة، مشددًا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة باتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان السلامة الصحية للزوار خلال فعاليات المعرض.

كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن المعرض يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيديكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

من جانبه، أكد توماس جونت، المدير التنفيذى لشركة كلاريون المنظمة للمعرض، أن معرض «إيديكس 2021» بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في الدفاع والتسليح على مستوى العالم.

وأشار إلى تطلعه لاستضافة هذا الحدث جنبًا إلى جنب مع وزارة الدفاع المصرية، مضيفًا أن هناك إقبالاً شديدًا من الشركات للمشاركة في الدورة الثانية للمعرض والذي انعكس على نسبة الحجوزات والمساحات المتاحة بشكل كبير يفوق الدورة الأولى.

وأكد جونت أن شركة كلاريون باعتبارها أكبر منظم في العالم لمعارض أنظمة الدفاع والأمن تلتزم بتطبيق أقصى درجات السلامة الصحية خلال المعرض لتوفير بيئة آمنة أثناء الحدث فى ظل تفشي جائحة كورونا.

وحرصت العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية لمعرض إيديكس.