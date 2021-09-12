329 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إستونيا

سجلت وزارة الصحة الإستونية، 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "إي.أر.أر." الإستونية، اليوم الأحد، عن الوزارة قولها ، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 146 ألفا و807 إصابات منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات 1312 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة أمس، في حين وصل إجمالي المتعافين 135 ألفا و430 حالة.

ووأوضحت الوزارة، أنه جرى تطعيم مليون و305 آلاف و770 شخصا على مستوى البلاد بلقاح مضاد لفيروس كورونا من بينهم 566 ألفا و201 شخص تلقوا بالفعل جرعتهم الثانية.

وفي سياق آخر متصل بكورونا، سجلت وزارة الصحة في سلوفينيا اليوم، 559 إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 275 ألفا و615 إصابة والوفيات إلى 4469 حالة.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.