سعر البيض في بورصة الدواجن اليوم بالاسواق المصرية.. تفاصيل كاملة

سعر البيض في البورصة اليوم .. ننشرها بالتفصيل عبر هذا التقرير، حيث تحرص جريدة الدستور على تقديم جميع الخدمات، يبحث قطاع عريض من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل " عن سعر البيض بأنواعه المختلفة بالبورصة اليوم الأحد، حيث شهدت أسعار البيض استقرارًا بالسوق المحلية اليوم الأحد الموافق ١٢ من شهر سبتمبر، ليصل 36 جنيها للطبق الواحد بالمزرعة، وذلك وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

وصلت أسعار البيض لكل طبق أبيض منه ما بين 40 و41 جنيهًا ، لإنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي وكذلك التصدير الخارجي.

بورصة البيض اليوم

وصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة انتاجية يصل نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، مع ارتفاع ملحوظ مؤخرًا في معدل إنتاج مصر السنوي من البيض إلى 13 مليار بيضة.

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة إن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية السنوي بلغ نحو 130 بيضة، وذلك وفقا على آخر إحصائية.

أسعار البيض الأحمر

استقر إلي حد ما سعر البيض الأحمر عند 42 جنيهًا للطبق، كما سجل البيض بمعظم مزارع الدواجن المرخصة بمنتصف شهر فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

أسعار البيض البلدى

وصل سعر البيض البلدي يبحث عدد كبير عنه يوميا حيث وصل إلى حوالي 43 جنيهًا للطبق، البيض يسهم بشكل كبير في إدارة الكوليسترول ويعمل أيضا بشكل ملحوظ من تلاشي مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إضافة إلى كونه يحتوي على مادة الكولين والذي تعد بدورها عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.