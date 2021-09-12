الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

17 مليونا تلقوا جرعتي لقاح كورونا في ماليزيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت اللجنة الخاصة لضمان الحصول على إمدادات اللقاحات في ماليزيا، أن 17 مليونا و26 ألفا و781 شخصا (أو 72.7%) من المواطنين البالغين تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت اللجنة - وفقا لوكالة أنباء “برناما” الماليزية، اليوم الأحد - أن 90.9% من السكان البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل، وبعضهم حصل على لقاح (كانسينو) المكون من جرعة واحدة.

وفي الوقت نفسه، تم صرف ما مجموعه 38 مليونا و260 ألفا و575 جرعة لقاح اعتبارًا من أمس، منها لقاحات جرعة واحدة ولقاحات ذات جرعتين.

وأوضحت اللجنة، أن 258 ألفا و929 جرعة لقاح تم توزيعها الليلة الماضية من خلال البرنامج الوطني الماليزي للتحصين ضد "كوفيد-19"، والذي أطلق في فبراير الماضي لتنفيذ حملة تطعيمات لاحتواء الجائحة على مستوى البلاد.

ماليزيا لقاح كورونا كوالالمبور

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وائل لطفي

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