الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ارشيفيةسرقة تيار
ارشيفيةسرقة تيار كهربائي

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3183) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12600 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 294 قضية أبرزها قضايا "الضرائب العامة ، جمارك ، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة , الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين ولجان فحص.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 171 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1225 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

وعلى جانب آخر، نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (4) قضايا تهريب، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط عدد (11) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط عدد (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (36) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1478) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (199) حكم قضائى متنوع.

وزارة الداخلية المخالفات المرورية الامن الاقتصادي قطاع الأمن الاقتصادي سرقة تيار كهربائي المنافذ الجمركية شرطة الكهرباء الضرائب العقارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى خفض الحد الأقصى لمشتريات السياح والمصريين بالأسواق الحرة

شبورة على بعض الطرق.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تأجيل كأس مصر بطلب من المدير الفنى الجديد للمنتخب

تفاصيل خطف «صاحب كافيه» وتحديد وضبط المتهمين فى بنى سويف

«سفاح نساء».. استغاثات من اعتداء «مشرَّد» على سيدات في بورسعيد (صور)

رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة 2021 بالرقم القومي الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"كاشان".. "جانتس" يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المسيرة في إيران

تفاصيل تحقيقات الشاباك مع الأسرى الفلسطينيين الأربعة.. من ساعدهم؟

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية