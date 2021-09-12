«الجزايرلي»: غرفة الصناعات الغذائية تدعم جهود منصة «جسور» للترويج للمنتجات

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أول ندوة إلكترونية بالتعاون مع شركة جسور النصر للتصدير والاستيراد سابقًا، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للتعريف بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور مساعد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ومسئولي تطوير الأعمال والخدمات اللوجستية بالمنصة، وعدد كبير من ممثلي الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.

وصرح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على الشراكة والتعاون مع شركة "جسور" في جهودها المبذولة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات.

وأشار إلى أن الغرفة على الاستعداد التام لتقديم الدعم الفني اللازم لأعضائها للتعريف بالمنصة والإستفادة من كافة الخدمات المقدمة؛ بهدف خلق الفرص الاستثمارية والتجارية ونفاذ اكبر للمنتجات الغذائية للأسواق الواعدة والمستهدفة في خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار.

وأوضح "الجزايرلي"، أن التجارة الإلكترونية من أهم الآليات والاتجاهات الترويجية الحديثة للمنتجات المصرية، وتوحيد الجهود للتغلب علي التحديات اللوجيستية التي تواجه التصدير والتجارة البينية مع العالم وخاصة في أسواق أفريقيا وامريكا الجنوبية؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الشحن ومخاطر التجارة وتأمين الصادرات، وبالتالي تعبر وسيلة تسويق جيدة لتوصيل الصناعات الغذائية ونفذها بشكل أكبر إلى الأسواق في العالم.

ونوه فريق عمل منصة جسور خلال الندوة خطوات التسجيل والانضمام للمنصة، مؤكدين أن عرض المنتجات في الكتالوج الإلكتروني مجانًا ويقتصر على المنتجات المصرية المصنعة في مصر ولا يطبق على الشركات التجارية التي تستورد المنتجات نهائية الصنع لإعادة تصديرها.

ولفت فريق العمل بمنصة جسور، إلى توفير أقصي حماية للعملاء والتحقق من جدية الطلبات والطرف الآخر، حيث يشمل تسجيل الشركات الأجنبية من المستوردين في كتالوجات الأفرع في الخارج، وتقوم فرق العمل بكل دولة بعمليات التأكد من صحة وسلامة المنتجات وجدية التعامل والمستندات القانونيه وغيرها.

وأشار إلى شرح كيفية تسجيل الشركات بالكتالوج الإلكتروني، والدخول إلى المنصة الإلكترونية، وكيفية الإطلاع على الفرص التصديرية، وإجراء طلب استيراد الخامات بجانب الخدمات اللوجستية وتأمين البضائع ضد مخاطر التجارة والتصدير.

وقالت داليا تادرس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، أثناء الندوة، إنه يتم حاليًا توسيع الشبكة المصرفيه لضمان العمليات المالية والالتزامات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير وتوفير الخدمات التأمينية المتعلقة بضمان الصادرات.