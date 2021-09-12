الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«صحتى كويسة ومعنديش حاجة».. محمد سعد يرد على شائعة وفاته بكورونا

محمد سعد
محمد سعد

تصدر اسم الفنان محمد سعد، خلال الساعات الماضية، محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار أخبار عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتطورت الشائعات إلى نشر أخبار وفاته بالفيروس الخطير.

ونفى المكتب الإعلامى للفنان محمد سعد كل الشائعات الأخيرة التي لحقت به، واصفا ما حدث بأنه شائعة سخيفة ولا حقيقة لإصابته أو وفاته بفيروس كورونا، وأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يشتكي من أي شيء على الإطلاق، وطلب المكتب الإعلامى تحري الدقة فيما يخص الفنان الكبير وعدم الانجرار وراء الصفحات المجهولة.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد فيلم "الكنز 2"، الذي قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتني، وشارك في بطولته الفنانون محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، روبى، وآخرون، إخراج شريف عرفة .

- ارتباط الشائعة بوفاة الملحن محمد سعد

وكانت الشائعة قد ارتبطت بوفاة الملحن محمد سعد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، والذي كان قد شارك في  الكثير من الأعمال الفنية، منها أغنية "قول تاني كده" و"أخاصمك آه" للفنانة نانسي عجرم، كما شارك في العديد من الأغاني مع الكثير من الفنانين، منهم حمادة هلال وراغب علامة.

ونشر الشاعر وأمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، فوزي إبراهيم، خبر وفاة الملحن محمد سعد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم".

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