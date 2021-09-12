الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 229 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد، 229 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266554 حيوانًا، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد " أنور" مروره الدائم ومتابعته الدورية أعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

تحصين وزارة التموين الف رأس ماشية الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

شبورة على بعض الطرق.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل خطف «صاحب كافيه» وتحديد وضبط المتهمين فى بنى سويف

تأجيل كأس مصر بطلب من المدير الفنى الجديد للمنتخب

«سفاح نساء».. استغاثات من اعتداء «مشرَّد» على سيدات في بورسعيد (صور)

الحكومة تنفى خفض الحد الأقصى لمشتريات السياح والمصريين بالأسواق الحرة

«التعليم العالى» تعلن نتيجة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحقيقات الشاباك مع الأسرى الفلسطينيين الأربعة.. من ساعدهم؟

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت