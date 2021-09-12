مصدر بـ«التعليم»: نتتبع مصدر تسريب امتحانان التفاضل والتكامل للثانوية

قال مصدر مسؤول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فريق مكافحة الغش يتتبع مصدر الورق المتداول لامتحان التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

وشدد المصدر، أنه فور التأكد من صحة الأوراق المتداول والوصول للطالب المتسبب فى ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبدأ طلاب الثانوية العامة، اليوم، شعبة العلوم امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي عدد 3033 طالبا وطالبة، وشعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالي عدد 5390 طالبا وطالبة، بينما بدأ طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد 5172 طالبا وطالبة.

كما بدأ طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "الأحياء والجيولوجيا" بإجمالي 6 طلاب وطالبات، ولقسم الرياضيات "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بإجمالي عدد 35 طالبا طالبة.

وأدى صباح أمس، طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة (العلوم والرياضيات) امتحان "الكيمياء" بإجمالي عدد 25045 طالب/طالبة، كما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الجغرافيا" بإجمالي عدد 10627 طالب/طالبة، بينما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة، وأدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) امتحان "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة، وذلك فى سابع أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) للعام الدراسي 2020 -2021.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم السابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.