الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة القبطية تحيي ذكرى استشهاد القديس داسيه الجندي

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى حلول الأحد الأول من العام القبطي واستشهاد القديس داسيه الجندي.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد داسيه الجندي من أهل تندا، مضيفا: هذا القديس عذبه أريانا والى انصنا من أجل إيمانه بالسيد المسيح وأخيرا ضرب عنقه فنال إكليل الشهادة". 

وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، في احتفالات اليوم بالقداس الإلهي الذي تقرأ الكنيسة خلاله العديد من القراءات مثل: 
- العشية: مزامير 30 : 4,10 + متى 11 : 11 - 13
- باكر: مزامير 31 : 1,19 + متى 21 : 23 - 27
- قراءات القداس
- البولس: 1 تيموثاوس 1 : 12 - 19
- الكاثوليكون: يعقوب 1 : 22 - 27
- الإبركسيس: اعمال 13 : 25 - 33
- السنكسار: استشهاد القديس يوحنا المعمدان + استشهاد القديس داسيه الجندى
- الإنجيل: مزامير 31 : 26,19 + لوقا 7 : 28 - 36

وتستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، احتفلاتها بعيد النيروز “رأس السنة القبطية”.

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