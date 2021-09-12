ضبط «هاكر الفيوم» سرق 4 حسابات لفتيات على «فيس بوك»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك من خلال انتهاجه أسلوب إجرامي يتمثل في استخدام طرق احتيالية بالترويج عبر ذات الموقع، عن قدرته على توفير فرص عمل للفتيات حتى يتسنى له استدراجهن والتواصل معهن على الحسابات الخاصة بهن، وفي أثناء ذلك يضطلع بسرقة تلك الحسابات وما بها من بيانات وابتزازهن مقابل استرجاعها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع"، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.