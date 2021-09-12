رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ويتفقدان قوات «النجم الساطع 2021»

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" والذى تستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات الخاصة بالتدريب والأهمية التى يحققها باعتباره أرضًا خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة، وما يمثله التدريب من بيئة عسكرية ثرية للتعرف على كل جديد فى كافة التخصصات العسكرية لمختلف الأسلحة.

وأكد الفريق محمد فريد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التى تنفذ يوميًا، وتقوم بتهيئة المناخ الذى يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التى توكل إليها.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالصدى الذي يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية، معربًا عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحدًا من أهم وأكبر التدريبات التى تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط.

وأجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الأمريكية جولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة آليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب.

كما قام قائد القيادة المركزية بالمرور على مناطق وميادين التدريب، وأشاد خلال الجولة بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانيات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القــتالـية والتخصصية.

أعقب ذلك لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع كافة العناصر المشاركة بالتدريب الذي نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة، مرحبًا بهم على أرض بلدهم الثانى مصر، كما أثنى على المستوى المتميز الذي وصل إليه التدريب خلال كافة المراحل التى تم تنفيذها.