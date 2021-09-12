الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة مطروح: تزويد مستشفى النساء والتوليد بجهازين تنفس صناعي و8 أجهزة ضخ محاليل

جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح

تفقد الدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات ومعوض سلامة مدير إدارة المتابعة والإدارة الداخلية، مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية بوسط مدينة مرسى مطروح، وذلك للتأكد من الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى.

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جولة وكيل صحة مطروح 

كما تفقد وكيل صحة مطروح، الأقسام الداخلية للمستشفى، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووجه بالتزام جميع المرضى المترددين على قسم الاستقبال بارتداء الكمامات للحماية من احتمالية الإصابة بكورونا. 

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جولة وكيل صحة مطروح 

وتابع وكيل صحة مطروح حالة سيدة حامل ومشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حيث تم حجزها في العناية المركزة في مستشفي النساء والتوليد.

وقال علي إن مستشفى النساء والتوليد استقبلت سيدة حامل في 28 أسبوع وتعاني من صعوبة التنفس ومشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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جولة وكيل صحة مطروح 

وأوضح لـ"الدستور، أنه تم حجز السيده في العناية المركزة وتم إجراء أشعة مقطعية لها ومسحة عاجلة للتأكد من إصابتها من عدمه.

وأكد تزويد مستشفي النسا والتوليد بـ2 جهاز تنفس صناعي، و4 أجهزة سرنجة محاليل، بالإضافة إلى 4 جهاز ضخ محاليل، وذلك لخدمة المرضى المترددين على المستشفى.

فيروس كورونا المستجد الاجراءات الاحترازية ارتداء الكمامات صحة مطروح مطروح

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