استقبال رسمي لرئيس الوزراء العراقي في طهران

أقام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، استقبالا رسميا لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل إلى إيران في وقت سابق اليوم الأحد.

وفور انتهاء مراسم الاستقبال بدأت محادثات رسمية بين الجانبين، وفقا لوكالة أنباء الإيرانية (إرنا).

وتتناول المحادثات تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي قبيل مغادرته بغداد اليوم متوجها إلى طهران: "إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".

وأضاف أن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة، من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار.

ويبدأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد زيارة رسمية إلى إيران لبحث ملفات اقتصادية وتجارية وملف الطاقة الكهربائية.

وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، أن الكاظمي سيلتقي خلال الزيارة كل من المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبحث ملفات ثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات المبادلات البنكية وانتقال الكهرباء والغاز فضلا عن دراسة المشكلات التي تعترض عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن الكاظمي سيبحث مع القيادة الإيرانية وجهات النظر بشأن العلاقات الإقليمية والمساعي الرامية لاستئناف الحوار بين السعودية وإيران بعد ثلاث جولات من المباحثات التي جرت في بغداد برعاية الحكومة العراقية.

وعلى صعيد أخر، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توفير كل أشكال الدعم لمفوضية الانتخابات وللجنة الأمنية المكلفة بحماية العملية الانتخابية، مشدداً على أهمية الاستفادة من أخطاء الماضي.