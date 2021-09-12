الشرطة الأفغانية تعود للانتشار فى محيط مطار كابول

عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابول إلى جانب قوات تابعة لطالبان، للمرة الأولى منذ سيطرت حركة طالبان على البلاد، حسبما أفاد عنصران في الشرطة الأحد.

ووفق مراسل وكالة "فرانس برس" في المطار الأحد، شوهدت عناصر من شرطة الحدود منتشرين في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية للمطار بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية.

وقال أحد أفراد الشرطة "عدت إلى العمل أمس (السبت) بعد أكثر من أسبوعين من بقائي في المنزل".

وأوضح آخر: "تلقيت اتصالًا من أحد كبار قادة طالبان طلب مني العودة"، مضيفًا "أمس كان يومًا رائعًا، ونحن سعداء جدًا للخدمة مرة أخرى".

وتقول حركة طالبان المتشدّدة إنّها منحت عفوًا عامًا لكل من عمل في الحكومة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

ويشير مسئولون في طالبان إلى أنّهم يريدون دمج القوى الأخرى، لكنهم لم يوضحوا كيف سيحدث ذلك أو كيف سيتعاملون مع جهاز أمني قوامه حوالي 600 ألف عنصر.

وتعرّض مطار كابول لأضرار جسيمة خلال عملية الإجلاء لأكثر من 120 ألف شخص التي طغت عليها الفوضى وانتهت بانسحاب القوات الأمريكية في 30 أغسطس.

وتعمل حركة طالبان التي دخلت كابول بعد هزيمة القوات الحكومية في 15 أغسطس، لإعادة تشغيل مطار العاصمة بمساعدة فنية خليجية.

وأقامت الإمارات منذ الانسحاب الأمريكي جسرًا جويًا لإيصال أطنان من المساعدات إلى أفغانستان، حيث نقلت الطائرات مئات الأطنان من الإمدادات الطبية والغذائية.