الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنانة إيمان خيرى شلبى بعد صراع مع المرض

إيمان خيرى شلبي
إيمان خيرى شلبي

رحلت عن عالمنا قبل قليل الفنانة إيمان خيرى شلبي، ابنة الكاتب الراحل خيري شلبي، بعد معاناة مع مرض السرطان، خلال الفترة الماضية.

وأعلن زوجها حاتم حافظ، الكاتب ورئيس تحرير مجلة "فنون"، خبر الوفاة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

 وكتب "حافظ": "إيمان راحت عند اللى خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى جامع فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس، والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر، برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي، هي الابنة الصغرى للروائي الراحل خيري شلبي، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت عددًا من الأعمال من خلال أدوار صغيرة خلال الفترة الماضية.

وقبل عام أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان، ووضعت مؤخرًا على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث قضت نحو 25 يومًا حتى وافتها المنية اليوم.

شاركت إيمان خيري شلبي في العديد من الأعمال الدرامية، بينها مسلسل الكومي عام 2001،  ومسلسل القضاء في الإسلام عام 1997، ومسلسل الوتد عام 1996 من تأليف والدها الراحل.

إيمان خيرى شلبى خيرى شلبي الكاتب الكبير خيرى شلبى المرض السرطان مرض السرطان حاتم حافظ

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وائل لطفي

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