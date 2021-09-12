الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: مقتل جميع الإرهابيين الذين هاجموا نقطة الشرطة في كركوك

الشرطة في كركوك
الشرطة في كركوك

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل جميع الإرهابيين الذين هاجموا نقطة تابعة للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

وأوضحت القيادة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وباسناد طيران الجيش العراقي قتلت جميع الإرهابيين والدواعش الذين هاجموا نقطة مشاة 20 اتحادية.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن أمس السبت، مقتل وإصابة 4 من الشرطة الاتحادية، جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وعلى صعيد آخر، أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موقعًا تابعًا لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من أفراد الشرطة العراقية.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادةً وحكومةً وشعباً، في حربها على الإرهاب وعلى الجماعات الإرهابية الضالة ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه التنظيمات المتطرفة التي تتبنى الفكر التخريبي وتتخذ من الخراب والدمار منهجاً لها، مؤكداً موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، أو التدخل في شؤونه الداخلية.

وتقدم البرلمان العربي بخالص تعازيه لحكومة العراق وشعبه، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

بغداد كركوك الشرطة الاتحادية في كركوك العراق

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وائل لطفي

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