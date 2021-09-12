الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ممارسة الرياضية أبرزها.. نصائح مهمة لمرضى الضغط

ممارسة الرياضية
ممارسة الرياضية

يعد مرضى الضغط الأكثر إرهاقًا ممن حولهم في فصل الصيف؛ نظرًا لانخفاض ضغط الدم لديهم، وكلما ارتفعت درجات الحرارة زاد لديهم الشعور بالدوخة والتعرض للإغماءات، ووفقُا لم ذكره موقع "medical news today".

وإليكم أهم النصائح التي تعمل على الحد من انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.

التمارين الرياضية

إذا حافظ مريض الضغط على 150دقيقة يوميًا لأداء التمارين الرياضية كالمشى أو الركض سيساعده ذلك في تنشيط الدورة الدموية داخل جسده وبالتالي سيكون أقل عرضة لنوبات الضغط.

تناول الفاكهة والخضراوات

تشكل الفاكهة والخضروات دور اساسي في الحياة بشكل عام ولكن عند مريض الضغط عليه بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، كما عليه بتناول الأسماك التي تحتوى على أوميغا3 مرتين في الأسبوع، تبديل استخدام الزيوت النباتية إلى زيت الزيتون، المكسرات، منتجات الألبان قليلة الدسم، وتجنب الوجبات السريعة.

الهواء الجيد

البقاء داخل الغرف المكيفة والحفاظ على درجة رطوبة الجسم وعدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة.

تقليل التوتر

الحد من التعرض للإجهاد، والاسترخاء في بعض الأحيان يساعد على تقليل ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، تجنب شرب المنبهات بكثره والتدخين.

جرعات الدواء

إن تناول الدواء الخاص بالمريض في الأوقات الصحيحة يساعدك في الحفاظ على ضغط الدم مع عدم التعرض لنوبات صداع أو غيرها من الالام يمكن أن تؤثر عليك.

يعرف مرض ضغط الدم بالقاتل الصامت، كونه يؤثر على وظائف كثيرة في اعضاء الجسم ويمكن أن يتوقف أي منهم نظرًا لارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أبرزها:

-فشل الكلى

-نوبات القلب

-السكتة الدماغية

-تمدد الأوعية الدموية أو انتفاخ غير طبيعي في جدار الشريان يمكن أن ينفجر

-ارتفاع ضغط الدم في العين الذي من الممكن أن يصيب بالعمى

مرضى الضغط لإنخفاض ضغط الدم التمارين الرياضية تناول الفاكهة والخضراوات جرعات الدواء

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وائل لطفي

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