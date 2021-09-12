القبض على شقيقين قتلا شابا منعهما من بيع المخدرات في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على شقيقين، لقتلهما شابا طعنًا بالأسلحة البيضاء لمنعهما من بيع المخدرات في مدينة حلوان.

و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتولاً بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

- العثور على جثة

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "م . إ"، 25 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيقين، بسبب محاولته منعهما من بيع المخدرات بالشارع، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهمين بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسد المجنى عليه حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب منعهما من بيع المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

يذكر أن المادة 234 بقانون العقوبات قد نصت على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.