الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

إيبك تطلب إعادة طرح لعبة فورتنايت على تطبيق آب ستور

لعبة فورتنايت
لعبة فورتنايت

طالبت شركة تطوير ألعاب الكمبيوتر إيبك جيمز شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل بإعادة طرح لعبة المعارك فورتنايت على المتجر الإلكتروني آب ستور التابع لشركة آبل، استجابة لقانون كوري جنوبي جديد يفرض قواعد جديدة على طريقة تشغيل متاجر التطبيقات.  ومن المقرر دخول القانون الذي تم تمريره في الشهر الماضي، خلال الأيام المقبلة، ويجبر مشغلي متاجر التطبيقات مثل آبل وجوجل بتخفيف القيود التي فرضوها على مطوري التطبيقات على مدى سنوات. 

من ناحيتها تقول آبل إنه على شركة إيبك الالتزام بقواعد آب ستور حتى يتم إعادة تفعيل حسابها عليه. 

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن آبل وجوجل أغلقتا حساب إيبك على متجري آب ستور وبلاي ستور في أغسطس الماضي، نظرا لقيام الشركة بتغيير الشفرة الداخلية للعبة فورتنايت بهدف انتهاك قواعد متاجر التطبيقات التي تلزم المطورين الذي يبيعون سلعا رقمية مثل خدمات بث الأفلام مقابل اشتراك أو أشكال جديدة من شخصية في ألعاب الفيديو، بأن يفعلوا ذلك من خلال نظام الدفع الرقمي الخاص بشركتي آبل أو جوجل. وتحصل آبل و جوجل على ما يصل إلى 30% من حصيلة بيع هذه السلع الرقمية عبر متجري آب ستور أو بلاي ستور. 

ولكن إيبك انتهكت عن عمد هذه القواعد وأتاحت لمستخدمي لعبة فورتنايت دفع قيمة اشتراكهم من خلال نظام للدفع مستقل عن نظامي آب ستور وبلاي ستور، مما يعني حرمان آبل وجوجل من الحصول على نسبتيهما من العائدات. وقررت الشركتان حذف لعبة فورتنايت من متجريهما ردا على هذه الخطوة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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