الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تويتر يعتزم إضافة المزيد من وسائل التعبير عن الرأي في تغريدات المستخدمين

تويتر
تويتر

يسعى موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى توفير المزيد من وسائل التعبير عن الرأي أو المشاعر تجاه أي تغريدة يتم نشرها على الموقع. 

ويقوم حاليا مستخدمو تويتر بالنقر على زر قلب للتعبير عن "إعجاب" بأي تغريدة. 

ولكن موقع التواصل الاجتماعي بدأ قبل قليل اختبار خاصية جديدة باسم "تويت ري أكشنز" أو "ردود الفعل على التغريدة"  تتيح للمستخدمين خيار النقر على الرموز التعبيرية مثل وجه ضاحك أو وجه حزين مع دمعة واحدة، أو وجه يفكر أو قلب أو يدان تصفقان.  

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تويتر أتاح هذه الخصائص للمستخدمين في تركيا لفترة محدودة على سبيل التجربة، وقال إنه يعتزم توسيع نطاق التجربة ليشمل أماكن أخرى من العالم. ولكي يصل المستخدم إلى خيارات "ردود الأفعال" يقوم بالنقر لفترة طويلة على رمز القلب لتظهر قائمة التعبيرات المطلوبة.  

ويختبر موقع تويتر بالفعل المزيد من الخصائص في الوقت الذي يحاول فيه زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع. وتتيح شبكات تواصل اجتماعي أخرى مثل فيسبوك لمستخدميها أدوات للتعبير عن رأيهم أو شعورهم بما يتجاوز مجرد زر "أعجبني".

وذكر موقع تويتر أنه اختار الرموز التعبيرية في "ردود الفعل على التغريدة" بعد أن أجرى بحثا عن أكثر الكلمات والرموز التعبيرية شيوعا  في التغريدات واستطلاع رأي المستخدمين بشأن مشاعرهم بعد قراءة تغريدة ما.

وأضاف الموقع أن أكثر الرموز التعبيرية استخداما في التغريدات رمز الوجه الضاحك الباكي. 

كما يشعر مستخدمو تويتر بمشاعر سلبية مثل الإحباط والغضب  بعد قراءة تغريدات معينة، لكن الموقع ذكر أنه لم يضف رموزا للتعبير عن هذه الانفعالات في هذه المرحلة كجزء من التجربة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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