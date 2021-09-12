عوض: ضبط 119 مخالفة مرافق متنوعة بحي شرق سوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر؛ حملة مكبرة استهدفت نطاق مدينة ناصر بالاشتراك مع شرطة المرافق وبحضور النقيب حازم أبو حسوب من شرطة المرافق.

جانب من الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط 119 مخالفة مرافق متنوعة (موازين وبرنيكات واستاندات حديدية وخشبية وكراسي وشمسيات وغيرها).

ومن جهته، أكد المحاسب عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أن حملات رفع الإشغالات والتعديات على نهر الطريق تتواصل في مختلف قطاعات الحي تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة خلق متنفس في الشارع السوهاجي وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق.

جانب من الحملة

ولفت إلى أن هناك حملة نظافة ورفع مخلفات بشارع مستشفى أجيال وصابر عبد العزيز وأحمد عبد الواحد ومحمود عبد الواحد وفوزي بلال بحي شرق سوهاج.

جانب من الحملة

وأسفرت الحملة الثانية عن رفع كفاءة النظافة في الشوارع المستهدفة، وتتواصل حملات النظافة في مختلف قطاعات الحي وعبر ثلاث ورديات، كما تأتي هذه الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة المواطنين.

جانب من الحملة

وأكد عوض أن الحى مستمر فى أعمال تهذيب الأشجار بشارع أخميم سوهاج وري وزراعة نباتات جديدة بأحواض الزهور بالجزيرة الوسطي بحي شرق سوهاج وذلك بناءً على توجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة الاهتمام بأعمال التشجير وتهذيب الأشجار وأحواض الزهور بالجزيرة الوسطى بالشوارع، كما قام قسم البساتين بالحي باستكمال أعمال تهذيب الأشجار بشارع أخميم سوهاج وري وزراعة نباتات جديدة بأحواض الزهور بالجزيرة الوسطى.

جانب من الحملة

وشدد رئيس الحى على ادارة البساتين بمواصلة أعمال التشجير والتجميل والتطوير في مختلف قطاعات الحي ووفق رؤية جمالية معاصرة ومتكاملة ورفع كافة المخلفات.

جدير بالذكر أن حى شرق سوهاج هو واحد من الأحياء الثلاثة المهمة بمحافظة سوهاج، حيث يضم شارع الجمهورية والكورنيش الغربى والشرقى وشارع 15 وشارع 16 والزهراء.