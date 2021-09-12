الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات النيابة تكشف السبب وراء «حريق الزيتون»

حريق
حريق

كشفت تحقيقات نيابة الزيتون، اليوم الأحد، أن الحريق الذي نشب أمس السبت، داخل مخزن في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، سببه ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران.

المعمل الجنائي


كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب داخل مخزن بمنطقة الزيتون، دون وقوع أي إصابات، وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيًا السبب في اندلاع حريق داخل المخزن.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،  تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق الشرابية 

وفي سياق منفصل كانت قد استمعت نيابة الشرابية لاقوال شهود العيان في حريق مخازن اخشاب عزبة الورد الشرابية وأكدوا أنهم لا يعلموا مصدر النيران أو أسبابها.
وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، وجارٍ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


واستمع فريق من رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لأقوال شهود العيان حول حريق اندلع داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية لجمع المعلومات حول الواقعة، ولكشف ملابسات الحادث.

شهدت منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة تصاعد ألسنة اللهب من داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات  إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.
كما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بخزانات مياه للسيطرة على حريق نشب داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

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