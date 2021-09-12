برلماني: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ابلغ رد على المنظمات المشبوهة

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تعتبر أول إستراتيجية وطنية تحترم وتعزز حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف هشام الجاهل، في تصريحات له، أن هذه الاستراتيجية تاتى كثمرة لخطوات الاصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تبعها من مبادرات تهدف إلى حياة كريمة وأيضًا التأمين الصحي الشامل والطفرة فى مجال النقل والطرق والكباري والجهود الحثيثة فى مجال حقوق المرأة وغيرها من مجهودات عظيمة فى مجال حقوق الإنسان.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أعلن عنها الرئيس السيسي، بمثابة أبلغ رد على المواقع والمؤسسات المشبوهة التى تشكك فى حالة حقوق الانسان المصرية، وأن هناك انتهاك لحقوق المواطن المصري، مؤكدًا على أن هذه المؤسسات وهي تشاهد اطلاق الاستراتيجية انكشفت امام العامل انها مأجورة ومدفوعة الأجر.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى يطلقها الرئيس السيسي، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.