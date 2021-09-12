الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

على جمعة: الإنسان لا يصل لمقام الملكية إلا بالسيطرة على شهواته

على جمعة
على جمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله تعالى هو الملك وله المالكية وله الملكية المطلقة الكاملة فهو المالك المَلك المليك الكامل ، فما معنى التخلق بهذا الاسم الشريف ؟ معناه أن تجعل الدنيا كلها بيدك ولا تجعلها بقلبك مطلق التوكل والاعتماد والاستناد إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذٍ أيها المسلم ستكون مستجاب الدعاء تمد يدك إلى السماء يا رب فلا تنتهي إلا وقد أجاب الله دعائك، فأخرج السوى من قلبك والأكوان واملأها باسمه "الملك" سبحانه وتعالى. 

وأضاف جمعة، عبر صفحته الرسمية، أن "الملك" فيها سيطرة ؛فالملك يسيطر على رعاياه وعلى جنوده ؛فمن رعاياك وجنودك قلبك، من جنودك شهواتك، من جنودك عينك وأذنك ولسانك وسكونك وحركتك، تفعل بها ما كلفك الله به أو تفعل الشر، فإذا كنت ملكًا فينبغي أن تطيعك هذه الرعايا وتلك الجنود فلا تصل إلى مقام الملكية إلا إذا استطعت أن تسيطر على حواسك وشهواتك، إذا استطعت أن تفعل ذلك لله فأنت الملك ،ملك على المجاز حيث إن الطاعة إنما هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى فهو الذي أعطاك الملك حينئذٍ ،وستشعر بلذةٍ في قلبك يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: (المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍ خير) المؤمن القوي من كل جهة هو ملك.

وتابع "جمعة" قائلا: ويتكلم أهل الله ويقولون: "إننا في لذة لو عرفها ملوك الدنيا لقاتلونا عليها بالسيوف" نعم هو ليس في يده شئ من حُطام الدنيا ولا سلطان له على خلق الله لكنه ملك لأنه قانع بما قسم الله، ولأنه مسيطر على شهواته وحواسّه لله، ولأن جنوده ورعاياه يطيعونه فلا يتأخرون عنه في نصرته في طاعة الله فهو ملك على الحقيقة ،ولأنه يدرك أن ذلك الملك لا حول له فيه ولا قوة إنما هو منحة من الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تكون ملكًا في الدنيا لا تُغريك زخارفها ولا حطامها ،إذا أردت أن تتصرف في الأكوان على مرادك فيكون كل ما وقع موافقًا لهواك اجعل نفسك وشهوتك تحت سلطانك وسيطرتك وتملك عليها فإذ بك أيها المسلم عبدًا ربانيًا تقول للشئ كن فيكون بإذن الله.


وأضاف: المَلك صفة افتقدناها في أنفسنا وافتقدنا معناها ،فلا القوة أردنا لأنفسنا ولا السيطرة والسلطان فيما يرضي الله، ولا الطاعة قد عودنا عليها حواسنا وشهواتنا ،وبعد ذلك نذكر بألسنتنا دون قلوبنا وبأفواهنا دون أفعالنا "يا ملك يا قدوس برحمتك نستغيث" فكيف يستجاب لنا؟ فكما أن هناك رابطةً قوية وسلطانًا باهرا ومعنًا محترما للملك في عالم التخلّق ، فإن الله هو مالك الملك في عالم التعلّق ويمكن لك أن تلتجئ إليه ،وأن تُلح في الدعاء ،وأن يشغلك ذكره عن مسألته فيعطيك أحسن ما يعطي السائلين ،يمكن أن تتعلق به فيما نحن فيه من ورطة فهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء سواء أكان كافرًا أو مؤمنا عادلاً أو ظالما فمرة يجعل الملك منحة ومرة يجعل الملك محنة {وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} .
 

على جمعة الإنسان الوصول مقام الملكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: شبورة على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحرى

الجمعة.. أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية| الجديد في الطيران السعودي الدولي

اليوم.. محاكمة طبيب وزوجته بتهمة استدارج وخطف وهتك عرض 6 قاصرات

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 12-9-2021

«الجمهورية»: مصر تحترم وتكفل حقوق الجميع على أرض الوطن دون تمييز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت

«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل