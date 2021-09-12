توصية باتخاذ إجراءات ضد 6 من عناصر شرطة الكابيتول على خلفية أعمال الشغب

قالت شرطة الكونجرس الأمريكي، في بيان، إنها أوصت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد ستة من عناصرها، على خلفية أعمال الشغب التي وقعت في واشنطن في يناير.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أضاف البيان: "في ست حالات، صدرت توصية باتخاذ إجراءات تأديبية". وذكر أن الحديث يدور عن حالات السلوك غير اللائق، وعدم الامتثال للأوامر، وكذلك حول النشر غير الملائم للمعلومات.

وشدد البيان على أن الانتهاكات، "لا يجوز أن تنتقص من الجهود البطولية لعناصر شرطة الكابيتول".

في فبراير الماضي، ذكرت شبكة CNN أنه تم وقف ستة من عناصر شرطة الكابيتول، عن العمل مع المحافظة على أجورهم، وأن 29 منهم قيد التحقيق بسبب أفعالهم خلال أعمال الشغب في 6 يناير في واشنطن.

في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020 فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن. واقتحم أنصار منافسه الجمهوري دونالد ترامب، الذين لم يعترفوا بهزيمته في الانتخابات، مبنى الكابيتول بعد تجمع حاشد في واشنطن، وتوقف عمل الكونغرس لعدة ساعات. ونتيجة أعمال الشغب، لقي شرطي وأحد المتظاهرين حتفهما، وتوفي ثلاثة آخرون لأسباب لا علاقة لها بالعنف. وبعد أن تمكنت الشرطة، من تطهير مبنى الكونغرس من المتظاهرين، صدق أعضاء الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وعلي صعيد آخر ، اعتبر فريق من النواب الجمهوريين إعلان الرئيس جو بايدن إلزامية التطعيم ضد كورونا لثلثي العاملين في الولايات المتحدة "خطوة استبدادية"، وتعهدوا بمقاضاة الإدارة الديمقراطية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال النواب إن قرار بايدن بتوسيع إلزامية التطعيم ليشمل 100 مليون شخص "يشبه الديكتاتورية إلى حد كبير".

وعن التهديدات بالملاحقة القضائية التي يطلقها الجمهوريون قال بايدن: "فليحاولوا"، وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن بعض الجمهوريين "تصرفوا باستخفاف في ما يتعلق بصحة الأطفال".

ويؤكد الجمهوريون أنهم يؤيدون التطعيم لكنهم ضد فرضه، فيما بعضهم يشككون أصلا في جدوى اللقاح.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضية منشأ فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين ، إنهما "بحثا جملة من القضايا الدولية بما فيها كوفيد-19 ومنشأه وهو ما يتوسط أولويات هذه الإدارة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.