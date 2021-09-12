السباق على خلافة ميركل يزداد احتداما قبيل مناظرة انتخابية ثانية

تنعقد مناظرة تلفزيونية ثانية بين المرشحين الثلاثة الرئيسيين لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد، قبل تصويت الناخبين في الانتخابات التي ستجري في وقت لاحق من الشهر الجاري.



ومن المقرر أن يشارك أرمين لاشيت، مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي، المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وأولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأنالينا بربوك مرشحة حزب الخضر، في مناظرة ستبث على قناتي "ايه آر دي" القناة الأولى بالتلفزيون الألماني وقناة "زد دي إف" على الهواء مباشرة.



وتقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس بصورة مفاجئة على المحافظين الشهر الماضي وحافظ على نسبة حوالي 25 % من الأصوات في أحدث استطلاعات الرأي، بينما حصد تحالف ميركل حوالي 22 % من الأصوات، وجاء حزب الخضر في المركز الثالث بنحو 17 %.



وقبل أسبوعين من الانتخابات، يزداد السباق على شغل منصب المستشارية احتداما، كما كان الأمر منذ 16 عاما قبل تولي ميركل. ويحذر المحافظون، الذين يتزايد يأسهم، من سيطرة اليسار.

وفي سياق متصل، كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن مخططها عقب الانتهاء من فترة حكمها لألمانيا والتي أوشكت فترة ولايتها الرابعة والأخيرة على الانتهاء.

وأشارت ميركل إلى أنها قد تسافر إلى إفريقيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.

وخلال ندوة عقدت بمدينة دوسلدورف، قالت المستشارة في معرض ردها على سؤال بشأن خططها للمستقبل: "قررت أن أول ما سأفعله هو لا شيء وسأنتظر ما يحدث".

وتابعت: "بالتأكيد ستأتيني دعوات، ولكن إذا كنت سأعد لنفسي جدول أعمال فقط لأنني أخشى الفراغ، الفراغ القاتل، فأنا لا أريد هذا".

وأوضحت ميركل أنه نظرا لأنها انخرطت في عالم السياسة قبل أكثر من 30 عاما، فإنها لم تسأل نفسها أبدا عن الشيء الآخر الذي يمكن أن يثير اهتمامها "ولأنني بلغت السابعة والستين، فليس لدي وقت لا نهائي".