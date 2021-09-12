جرينبيس: حرائق الغابات فى روسيا أتت على مناطق بمساحة نصف ألمانيا

قالت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) البيئية إن حرائق الغابات أتت على مساحة غير مسبوقة من الغابات والسهول في روسيا حتى الآن خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها مساحة تعادل نصف مساحة ألمانيا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، ذكرت منظمة السلام الأخضر أنها تقدر المساحة التي احترقت، بناء على بيانات من الأقمار الصناعية، بأكثر من 6ر17 مليون هكتار، بما يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 16 مليون هكتار المسجل عام .2016



ولا تزال النيران مندلعة في أكثر من 250 ألف هكتار، وفقا للهيئة الروسية لحماية الغابات من الجو.



وصرح جريجوري كوكسين رئيس وحدة حرائق الغابات في منظمة السلام الأخضر في روسيا بإنه لا نهاية في الأفق لموسم



الحرائق الحالي، الذي تعززه الظروف الحارة والجافة التي يقول العلماء إنها نتيجة واضحة لتغير المناخ.



وكانت أكثر المناطق تضررا هي جمهورية ياقوتيا ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شرق سيبيريا، على بعد أكثر من 4000 كيلومتر من موسكو.



وكانت الحرائق منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن الأشخاص الذين لم تهددهم النيران بشكل مباشر عانوا من آثارها، حيث انتشر الدخان في مئات القرى وعشرات البلدات في جميع أنحاء روسيا.



ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي حجم الكارثة الطبيعية بأنه غير مسبوق.

وعلى صعيد آخر، أجلت طواقم الطوارئ جنوبي إسبانيا 939 شخصًا بعد أن دمر حريق غابات ما يقرب من 2200 هكتار من الغابات في كوستا ديل سول خلال أقل من 24 ساعة.



وقالت خدمات الطوارئ إنه تعين نقل الناس إلى مكان آمن الخميس، في الوقت الذي اشتعلت النيران عند سفح سلسلة جبال سييرا بيرميخا بالقرب من منطقة إستيبونا الساحلية منذ الأربعاء الماضي.



وأعاقت الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل مستمر جهود رجال الإطفاء، حيث اقتربت درجات الحرارة من 30 درجة مئوية حتى خلال الليل في منطقة ملقة.



وقالت الحكومة المحلية في أندلسية في بيان، إن نحو 200 من رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.



وأجبر الحريق السلطات على إغلاق العديد من الطرق، بما في ذلك جزء من طريق إيه.بي-7 السريع بجوار ساحل البحر المتوسط.