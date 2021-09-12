اليوم.. الكاظمى يبدأ زيارة رسمية إلى طهران لبحث ملفات ثنائية وإقليمية

يبدأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد زيارة رسمية إلى إيران لبحث ملفات اقتصادية وتجارية وملف الطاقة الكهربائية.

وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد أن الكاظمي سيلتقي خلال الزيارة كل من المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبحث ملفات ثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات المبادلات البنكية وانتقال الكهرباء والغاز فضلا عن دراسة المشكلات التي تعترض عمليات التبادل التجاري بين البلدين.



وأوضحت الصحيفة أن الكاظمي سيبحث مع القيادة الإيرانية وجهات النظر بشأن العلاقات الإقليمية والمساعي الرامية لاستئناف الحوار بين السعودية وإيران بعد ثلاث جولات من المباحثات التي جرت في بغداد برعاية الحكومة العراقية.

وعلى صعيد آخر، أكدت غرفة العمليات المشتركة في أربيل بالعراق، أنه لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل الدولي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن غرفة العمليات أنه "لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل الدولي، فيما ما زالت السلطات المختصة تواصل تحقيقاتها بشأن الحادث".



يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق كان قد أعلن، في وقت سابق، استهداف مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، مساء السبت، أن طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مطار أربيل، فيما تحلق الآن طائرات حربية فوقه.

وأفادت مصادر محلية في وقت سابق أنه سمع دوي 6 انفجارات في هجوم على مطار أربيل.

كما أكدت مصادر أمنية سقوط 3 صواريخ قرب مطار أربيل الدولي، موضحة أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الخسائر جراء الهجوم أو الجهة التي تقف وراء الحادث.

وقد أعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق مقتل وإصابة 4 من الشرطة الاتحادية، جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.