20 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، وذلك في مقاطعة فوجيان بشرقي البلاد، يوم السبت.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه تم الإبلاغ عن 26 حالة وافدة جديدة، بما في ذلك 11 في يوننان، و 6 في قوانغدونغ، و 3 في شنغهاي، و 2 في منغوليا الداخلية، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينغ وفوجيان وخنان.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات جديدة يوم السبت.

وأضافت اللجنة أن إجمالي 8618 حالة إصابة وافدة سُجلت في البر الرئيسي حتى نهاية يوم السبت الماضي، من بينها غادر 8017 شخصاً المشافي بعد تماثلهم للشفاء، بينما لا يزال 601 شخص يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.

وحتى يوم السبت، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 95199 حالة، بينها 740 مريضا لا يزالون يتلقون العلاجات الطبية المناسبة.

وغادر إجمالي 89823 شخصاً المستشفيات بعد التعافي، بينما توفي 4636 شخصا جراء المرض.

وتم يوم السبت تسجيل حالتين يشتبه بإصابتهما بكوفيد-19 في البر الرئيسي.

وسُجلت يوم السبت أيضاً 44 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 دون أعراض، بما فيها 26 حالة من خارج البر الرئيسي. وحتى ذلك اليوم كان هناك إجمالي 396 حالة إصابة من دون أعراض تخضع للملاحظة الطبية، منها 353 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم السبت، تم الإبلاغ عن 12142 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 212 وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مقابل 63 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وسجلت مقاطعة تايوان 16074 حالة، بينها 839 وفاة.

وغادر إجمالي 11841 مريض كوفيد-19 مستشفيات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بعد تماثلهم للشفاء، مقابل مغادرة 63 مريضاً مستشفيات منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و 13742 في تايوان.