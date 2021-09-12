الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منحة ألمانية.. السودان يتسلم 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

تسلم السودان مساء السبت أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وهي منحة مقدمة من جمهورية ألمانيا الإتحادية.

وأفادت وكالة السودان للأنباء أنه سيتم توزيع هذه الجرعات على جميع ولايات البلاد.

وأكد الدكتور خالد بدر الدين خالد فضل الله ممثل وزارة الصحة السودانية، استلام 357 ألفاً و600 جرعة من لقاح كورونا، مواصلة للمنح السابقة من جمهورية ألمانيا للسودان للتصدي لجائحة كورونا.

واعتبر خالد أن اللقاح آمن وفعال ولا يسبب أي مضاعفات، مشيراً إلى استهداف شريحة المعلمين فى الفترة المقبلة تفادياً لأي إشكاليات قد تخل باستمرار العام الدراسى الجديد.

ودعا ممثل وزارة الصحة المواطنين لزيارة مراكز التطعيم التى تعمل على مدار اليوم، موضحاً أن الوزارة وزعت حتى الآن أكثر من 150 ألف جرعة من لقاح جونسون و100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا و 28 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

وعبر السفير الألماني بالخرطوم توماس ترستيجن عن سعادته لاستقبال هذه المنحة من اللقاحات، التي تأتي في إطار المساعدات التي تقدمها جمهورية ألمانيا للسودان.

وأشار السفير الألماني إلى أن اللقاحات تعمل على مساعدة المرضى بالمستشفيات بكل ولايات السودان، موضحاً أن الجرعات المقدمة للسودان تعبر عن أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.


تسلم السودان مساء السبت أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وهي منحة مقدمة من جمهورية ألمانيا الإتحادية.

وأفادت وكالة السودان للأنباء أنه سيتم توزيع هذه الجرعات على جميع ولايات البلاد.

وأكد الدكتور خالد بدر الدين خالد فضل الله ممثل وزارة الصحة السودانية، استلام 357 ألفاً و600 جرعة من لقاح كورونا، مواصلة للمنح السابقة من جمهورية ألمانيا للسودان للتصدي لجائحة كورونا.

أسترازينيكا لقاح كورونا فيروس كورونا كورونا المستجد ألمانيا الاتحادية جمهورية ألمانيا الإتحادية

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وائل لطفي

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