«الأرصاد»: شبورة على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحرى

يترقب المواطنين حالة الطقس بصفة مستمرة، مما يشغل الكثير حول حالة الطقس واقتراب فصل الشتاء، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر، حالة من الطقس الحار الرطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وقال الدكتور محمود شاهين مدير هيئة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود حالة من الطقس المعتدل ليلا، معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وأضاف "شاهين"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اليوم الأحد سيشهد شبورة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد

درجة حرارة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.





وترصد "الدستور" إليكم بيان بدرجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 34



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 33



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 33



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 23 العظمى 31



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 33



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 34



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 العظمى 31



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 31



رجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 32



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 32



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 30





درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 33



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 34





درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 29



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 31



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 35





درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 34





درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 33





درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 33





درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 33





درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 33





درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 37





درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 37



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 31



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 37



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 37





درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 35





درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 34