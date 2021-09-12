اليونان تعتزم شراء مقاتلات «رافال»

تعتزم الحكومة اليونانية شراء ست طائرات مقاتلة إضافية من طراز "رافال" في ظل استمرار التوتر مع تركيا في شرق المتوسط.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كانت أثينا قد طلبت 18 طائرة، وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة ألقاها في سالونيكا بثها التلفزيون اليوناني: "قريبا سيكون لدينا 24" طائرة من هذا النوع.

وذكرت تقارير إعلامية يونانية أن أثينا تجري أيضا مفاوضات لشراء 4 فرقاطات جديدة.

وكانت اليونان وتركيا قد اقتربتا من مواجهة عسكرية فى نزاع حول التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، سجلت سلطات الصحة اليونانية، 39 حالة وفاة، و2197 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عن البيانات الصادرة عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في اليونان منذ بداية تفشي الوباء إلى 14 ألفا و141 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 613 ألفا و838 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.