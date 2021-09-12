الطيران الإسرائيلى يقصف مواقع تابعه لـ«حماس» فى غزة

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر الأحد على مواقع تابعة لحركة "حماس" وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية إن الطائرات استهدفت بعدة غارات موقعا على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أغارت على هدف شرق مخيم البريج.

كما شنت غارات على مواقع غرب مدينة خان يونس، وفي مدينة دير البلح، وعلى أرض زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع في غزة تابعة لحركة حماس ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع".

و أضاف: "استهدفنا نقطة نارية ومنشأة تدريب و مخزن وسائل قتالية و مصنع إسمنت لبناء الأنفاق في غزة".

وجاء الهجوم إثر إطلاق صاروخ من غزة بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل القبض على أسرى من الذين فروا من سجن جلبوع.

من ناحية آخرى، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، إنه تم تسجيل 5 وفيات، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية - أنه تم تسجيل 1660 حالة تعافٍ؛ لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 90.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى وجود 70 مصابًا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 170 مصابًا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الصناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.