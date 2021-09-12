الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تونس.. استقبلها فى منزله مع صديقتها فخدرته وسلبته 30 ألف دينار

حبس سيدة
حبس سيدة

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود في تونس العاصمة من القبض على فتاة وصديقتها تورطتا في سلب شاب مبلغ 30 ألف دينار داخل منزله بجهة المرسى بعد تخديره.

 

وتقدم شاب بشكوى أكد فيها انه استضاف صديقته في منزله وأنها دست له مخدرا في كوب عصير ففقد وعيه.

 

وأضاف في البلاغ أنه لما استفاق لم يعثر على حقيبته التي كان فيها مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار (قرابة 10 آلاف يورو).

 

وبانطلاق الأبحاث والتحريات تم القبض على الفتاة وشريكتها التي عثر بحوزتها على جزء من أموال الشاكي في حين اعترفت المتهمة الرئيسية بفتح حساب بنكي وإيداع الأموال المسروقة فيه.

 

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 2036 إصابة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 683 ألفا و700 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 24 ألفا و158 وفاة.

 

في سياق متصل، صرح وزير الصحة التونسي علي مرابط، على هامش زيارته إلى مركز التلقيح بمعهد ابن شرف بتالة من ولاية القصرين، بأنه لم تحدث أي مضاعفات أو أي مشاكل صحية للأطفال الذين تلقوا جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد، موضحا أنه تمت متابعة الوضع الصحي لـ79 طفلا تلقوا اللقاح.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

تقبل منزل تونس قبلة صديقتها صديق منزله

رئيس التحرير

وائل لطفي

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