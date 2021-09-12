وزيرة الثقافة: إحياء المبانى التراثية حلم يتحقق بعد أكثر من 70 عامًا

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مشروع إحياء وترميم المنشآت ذات الطابع المعماري المتميز بالقرنة يعد انجازًا جديدًا للثقافة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن حلم رائد فن العمارة حسن فتحي يتحقق بعد أكثر من 70 عامًا.

وأضافت أن المشروع يعد تجربة رائدة للحفاظ على إرث ثقافي ومعماري هام ، مشيرة إلى أنه نموذج مميز للعمارة البيئية التي تستخدم الخامات المحلية لضمان بقائها وإدارتها بشكل جيد.

وأكدت وزيرة الثقافة، تبني فكر الحفاظ على التراث المعماري والعمراني الغير أثري من خلال إعداد القوانين والتشريعات المنظمة لذلك مع إعادة تقييم الموجود منها لتتناسب مع المعايير التي تحددها الاتفاقيات الدولية المشاركة فيها مصر.

وأشارت إلى أن فنون العمارة مرآة الشعوب وصون التراث الإنساني المادي بكافة أشكاله أحد أشكال ترسيخ الهوية، موجهة بسرعة الانتهاء من عملية الترميم وفق الخطة الزمنية الموضوعة تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولي من المشروع نهاية العام الجاري، والتي تضم منطقة الخان والمسرح والمسجد والاستعداد لإقامة مهرجان التحطيب في موطنه الأصلي بالقرية، وتفعيل كافة الأنشطة الثقافية من خلال المسرح وملتقيات التصوير ومراسم الفنانين التشكيلين.

واوضحت أهمية سرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لإنهاء المشروع بالكامل بنفس معايير الجودة، لتكون واجهة لتنمية السياحة الثقافية والبيئية وتتحول القرية إلى مزار ثقافي وسياحي عالمي.

كما أشادت بما تم تنفيذه من أعمال الترميم، وبدور ودعم اليونيسكو للحفاظ على الطراز المعماري والبيئي المصري لرائد فن العمارة المهندس حسن فتحي، مما يؤكد حرص مصر للحفاظ على تراثها المعماري الفريد .

ومن جهة أخرى، أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن عملية الترميم في المرحلة الأولى استغرقت ما يقرب من 24 شهرًا وفق معاير دقيقة للوصل إلى الشكل الحالي بعد تأثر وانهيار المباني التي دامت لسنوات طويلة، مضيفًا أن جهاز التنسيق الحضاري بالتعاون مع محافظة الأقصر وضع رؤيه بصرية لتطوير المنطقة المحيطة للتناسب مع القيمة المعمارية للقرية.



جاء ذلك على هامش تفقد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مشروع ترميم المباني التراثية بقرية حسن فتحي بمركز القرنة، وهي المسرح، الخان، والمسجد.