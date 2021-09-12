القوات المسلحة السودانية تنفى رصدها محاولة انقلابية

نفت القوات المسلحة السودانية، بشكل قاطع ما تناقله بعض الوسائط من "أخبار مفبركة"، مفادها أن القوات المسلحة رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها إلى ضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة.

و شددت القوات المسلحة السودانية، في بيان، على حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر لغاياتها، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع ما أثير وفقًا للقانون، وجددت التزامها بحماية السودان والفترة الانتقالية.

وعلى صعيد آخر، انهت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، اليوم السبت، خدمة 840 من العاملين بعدد من المؤسسات، ضمن جهود اللجنة لتنقية مؤسسات الدولة من العناصر التخريبية التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

و بحسب قرار لجنة تفكيك نظام الإخوان، تم إنهاء خدمة 74 شخصًا من العاملين بمصلحة الأراضي بولاية الخرطوم، و21 من الهيئة الإشرافية لنظافة ولاية الخرطوم، و43 بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، بجانب إنهاء خدمة 149 من العاملين بديوان الضرائب، و23 بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومي، و45 القطاع الخاص، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كما أنهت اللجنة خدمة 10 موظفين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب و79 شخصًا من وكالة السودان للأنباء و207 أشخاص بالخطوط الجوية السودانية و23 عاملًا في سلطة الطيران المدنى، و122 عاملًا بشركة مطارات السودان القابضة والشركات التابعة لها، و27 بشركة السكر السودانية، و17 آخرين بوزارة الري والموارد المائية وحدة تنفيذ السدود.

وبحسب قرارات اللجنة، استردت لجنة التفكيك كل أموال وأصول وعقارات و منقولات القيادي بالنظام السابق هاشم على محمد خير، وعبد العاطى هاشم الطيب الفكي، لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأن تسجل باسم الوزارة.