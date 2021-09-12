العراق: لا أضرار مادية أو بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل

أكدت غرفة العمليات المشتركة في أربيل بالعراق، أنه لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل الدولي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن غرفة العمليات أنه "لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل الدولي، فيما ما زالت السلطات المختصة تواصل تحقيقاتها بشأن الحادث".



يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق كان قد أعلن، في وقت سابق، استهداف مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.

وفي سياق متصل ، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، مساء السبت، أن طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مطار أربيل، فيما تحلق الآن طائرات حربية فوقه.

وأفادت مصادر محلية في وقت سابق أنه سمع دوي 6 انفجارات في هجوم على مطار أربيل.

كما أكدت مصادر أمنية سقوط 3 صواريخ قرب مطار أربيل الدولي، موضحة أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الخسائر جراء الهجوم أو الجهة التي تقف وراء الحادث.

وقد أعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق مقتل وإصابة 4 من الشرطة الاتحادية، جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وقال المصدر، ذاته إن "تنظيم "داعش" الإرهابي شن هجوما على الفرقة الخامسة شرطة الاتحادية في داقوق بكركوك، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر وإصابة آخر"