«الزراعة» تكشف عن أفضل الطرق لتحصين الدواجن ضد الأمراض

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن الطرق الأفضل لتحصين الدواجن.

وتتمثل تلك الطرق في الأتي:

1- التحصين عن طريق الماء

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق استخدامًا، حيث تتميز هذه الطريقة بأنها توفر الوقت والعمال، كما أن نتائج هذه الطريقة تظهر بعد ٥ أيام، ومن مساوئها أن فعاليتها أقل أربع مرات من التحصين بالرش.

خطوات التحصين بالماء

-تعطيش الطيور قبل تقديم اللقاح من ٢ إلى ٣ ساعات.

-إحضار كمية مياه تكفي لجميع الطيور.

-فتح العدد المطلوب من الأمبولات تحت سطح الماء.

-تقليب الماء حتى التأكد من أن اللقاح اختلط مع المياه بشكل جيد.

-توفير عدد كافي من المشارب للتأكد من أن جميع الطيور تشرب من المياه.

-تكون الجرعه أمبول ١٠٠٠ يذاب في ١٠ إلى ٢٠ لتر ماء.

2- التحصين بالوخز في الجناح

تستخدم طريقة التحصين بالوخز ضد مرض الجدري والطاعون، وتبدأ العملية بإزالة الريش من على الجهة الداخلية من الجناح حتى لا يحدث ضرر للجناح، ثم بعد ذلك يتم تغميس الإبرة ذات الرأس المزدوج بمحلول التلقيح، ووخز الغشاء الموجود تحت الجناح، ويحب استخدام اللقاح بسرعة حتى لا يفقد فاعليته، كما أنه يجب تجنب تعريض اللقاح لأشعة الشمس المباشرة.

3-التحصين عن طريق الريش

تبدأ هذه الطريقة بإزالة ما يتراوح بين ١٠ إلى ١٥ ريشة من ريش السروال، وهي المنطقة التي تقع بين الركبة والورك، ولتجنب حدوث نزيف يجب الإزالة بخطوة واحدة خاطفة باتجاه الصدر.

وفي حالة حدوث نزيف يتم إجراء العملية على الرجل الأخرى، ثم بعد ذلك يتم مسح اللقاح على منابت الريش بواسطة فرشة.

4- التحصين بالحقن

تستخدم تلك الطريقة في حالة احتواء اللقاح على عترات حية متوسطة الشدة، أو عترات حية ضعيفة، وتتميز هذه الطريقة بأنها تولد استجابة منتهية متجانسة.

5- التحصين بالرش

تستخدم هذه الطريقة في حالة تعقيم المفاقس، أو عند وصول طيور جديدة إلى المزرعة، وتبدأ الطريقة بخلط اللقاح مع الماء، ثم يرش على الطيور المراد تحصينها، وتكون الجرعة بمقدار أمبول ١٠٠٠ يذاب في ٠.٥ الي ١.٥ لتر ماء.

ويكون الرش عموديًا على الطيور، وبعد التحصين تبقي الطيور في الصناديق لمدة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة، وبعد ذلك تحرق الصناديق الكرتون، وفي حالة الصناديق البلاستيكية يجب تنظيفها جيدًا وتطهيرها قبل إرجاعها إلى المفقس.