الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف عن أفضل الطرق لتحصين الدواجن ضد الأمراض

دواجن
دواجن

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن الطرق الأفضل لتحصين الدواجن. 

وتتمثل تلك الطرق في الأتي: 

1- التحصين عن طريق الماء
 تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق استخدامًا، حيث تتميز هذه الطريقة بأنها توفر الوقت والعمال، كما أن نتائج هذه الطريقة تظهر بعد ٥ أيام، ومن مساوئها أن فعاليتها أقل أربع مرات من التحصين بالرش.

خطوات التحصين بالماء

-تعطيش الطيور قبل تقديم اللقاح من ٢ إلى ٣ ساعات.

-إحضار كمية مياه تكفي لجميع الطيور.

-فتح العدد المطلوب من الأمبولات تحت سطح الماء.

-تقليب الماء حتى التأكد من أن اللقاح اختلط مع المياه بشكل جيد.

-توفير عدد كافي من المشارب للتأكد من أن جميع الطيور تشرب من المياه.

-تكون الجرعه أمبول ١٠٠٠ يذاب في ١٠ إلى ٢٠ لتر ماء.

2- التحصين بالوخز في الجناح

تستخدم طريقة التحصين بالوخز ضد مرض الجدري والطاعون، وتبدأ العملية بإزالة الريش من على الجهة الداخلية من الجناح حتى لا يحدث ضرر للجناح، ثم بعد ذلك يتم تغميس الإبرة ذات الرأس المزدوج بمحلول التلقيح، ووخز الغشاء الموجود تحت الجناح، ويحب استخدام اللقاح بسرعة حتى لا يفقد فاعليته، كما أنه يجب تجنب تعريض اللقاح لأشعة الشمس المباشرة.

3-التحصين عن طريق الريش

تبدأ هذه الطريقة بإزالة ما يتراوح بين ١٠ إلى ١٥ ريشة من ريش السروال، وهي المنطقة التي تقع بين الركبة والورك، ولتجنب حدوث نزيف يجب الإزالة بخطوة واحدة خاطفة باتجاه الصدر.

وفي حالة حدوث نزيف يتم إجراء العملية على الرجل الأخرى، ثم بعد ذلك يتم مسح اللقاح على منابت الريش بواسطة فرشة.

4- التحصين بالحقن

تستخدم تلك الطريقة في حالة احتواء اللقاح على عترات حية متوسطة الشدة، أو عترات حية ضعيفة، وتتميز هذه الطريقة بأنها تولد استجابة منتهية متجانسة.

5- التحصين بالرش

تستخدم هذه الطريقة في حالة تعقيم المفاقس، أو عند وصول طيور جديدة إلى المزرعة، وتبدأ الطريقة بخلط اللقاح مع الماء، ثم يرش على الطيور المراد تحصينها، وتكون الجرعة بمقدار أمبول ١٠٠٠ يذاب في ٠.٥ الي ١.٥ لتر ماء.

ويكون الرش عموديًا على الطيور، وبعد التحصين تبقي الطيور في الصناديق لمدة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة، وبعد ذلك تحرق الصناديق الكرتون، وفي حالة الصناديق البلاستيكية يجب تنظيفها جيدًا وتطهيرها قبل إرجاعها إلى المفقس.

الزراعة تكشف أفضل الطرق لتحصين الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: شبورة على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحرى

منظمات المجتمع المدنى الإثيوبية تنادى بوقف الحرب فى تيجراى

وزارة التعاون الدولى: الحكومة تعمل على تحقيق التحول الرقمى

«ثلاثة رابعهم الكوفيد» فى أحدث إصدارات دار خطوط «اختناق» للكاتب إسكندر حمدان

الجمعة.. أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية| الجديد في الطيران السعودي الدولي

طرح النسخة الثالثة من «رياح الشرق» للكاتب رياض الريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت

«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل