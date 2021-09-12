الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية اعترضت صاروخًا أطلق من قطاع غزة

القبة الحديدية
القبة الحديدية

قال الجيش الإسرائيلي الليلة إن صاروخًا أطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، في ثاني هجوم من نوعه من القطاع في أقل من 24 ساعة. 
ونسبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إلى الجيش الإسرائيلي قوله إنه تم اعتراض الصاروخ بواسطة نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وعلى صعيد آخر، حذر محافظ مدينة جنين الفلسطينية أكرم الرجوب، من مخطط يروج له الاحتلال الإسرائيلي لإشاعة الفتنة ودب الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وداخل أراضي فلسطين عام 48 على خلفية قضية الأسرى الفلسطينيين.

وقال المحافظ الفلسطيني في بيان له  وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، "لقد بدأت أدوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الأمس بإشاعة بذور الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وما كان ذلك إلا لصرف الأنظار عن هزيمته أمام إرادة وعزيمة أبطالنا الأسرى". 

وأضاف: "لقد كانت الحركة الأسيرة وما زالت ركيزة من ركائز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، وحدة التاريخ والمصير، وحدة الأرض والشعب والقضية".. داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الدعوات المسمومة والاتهامات التي تطال إخوانهم المقيمين على الأراضي الفلسطينية المحتلة في أراضي عام 48.

ومضى قائلا: "هم الذين انحازوا لقضايا شعبهم الفلسطيني في كل محطات التصدي والصمود، ودفعوا مقابل ذلك الغالي والنفيس حفاظا على هويتهم وانتمائهم العربي الفلسطيني الأصيل وما زالوا كذلك".

ومن ناحية آخر ، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، إنه تم تسجيل 5 وفيات، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية - أنه تم تسجيل 1660 حالة تعافٍ؛ لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 90.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى وجود 70 مصابًا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 170 مصابًا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الصناعي.

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وائل لطفي

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