الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تستجيب لعلاج طفلة صدمها «موتوسيكل»

الطفلة
الطفلة

استغاثت أسرة الطفلة التي انتشر فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي حال قيام سائق دراجة بخارية "موتوسيكل" مستهتر بطنطا، بصدمها وإصابتها أثناء سيرها مع والدتها بالشارع العام، بالدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، وكبار المسؤولين بالجامعة، لمتابعة حالتها وعلاجها بالمستشفى التعليمي العالمي، حتى لا تتفاقم الإصابة خاصة أنها أُصيبت إصابات بالغة، مشرين إلى أنها تعاني من مشاكل بالقلب وتتابع بالمستشفى التعليمى العالمي.

وشهد شارع القاضي بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، التابع لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، إصابة طفله صغيرة تدعي "بسنت بـ" صدمها موتوسيكل مسرع من الأمام وهي في يد والدتها أثناء سيرها بجانب الطريق في الشارع، وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحادث والذي تم رصده عن طريق كاميرات المراقبة، معبرين عن استيائهم من مشهد الحادث، وحاول الأهالي اللحاق بقائد المركبة إلا أنه نجح في الهروب بعد فعلته، ولم يتوقف ولم يستطع أحد الإمساك.

كما طالب الأهالي بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء هاني عويس مدير الأمن، لسرعة ضبط سائق الموتوسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ومنع تكرارها ومقاومة ما أسماه الأهالي بفوضي المتوسيكلات والتوك توك المنتشرة بمراكز وقرى ومدن محافظة الغربية.

وفي استجابة فورية لأهالي مدينة طنطا بصفة عامة، وأهالي الطفلة بصفة خاصة، أعلنت جامعة طنطا، عن تكليف الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، لأطباء الجامعة بسرعة التواصل مع أهالي الحالة ودخولها المستشفي العالمي بأسرع وقت ووضعها تحت الرعاية والعناية حتى اكمتال شفائها، مع الاهتمام الكامل بالطفلة وعرض التطورات اليومية لحظة بلحظة عليه.
 

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