إزالة 4 عقارات تمثل خطر داهم على قاطنيها وسكان المناطق المجاورة لها بالمحلة

قال أحمد المغاوري أبوسليمان رئيس حي ثان المحلة الكبرى، مساء السبت، إنه تم تنفيذ إزالة 4 عقارات فى نطاق الحي، تمثل خطر داهم على قاطنيها وسكان المناطق المجاورة لها، طبقا للإجراءات والتقارير الرسمية.



وأشار رئيس الحي إلى أن الإزالة تضمنت العقار الصادر له قرار هندسي رقم 41 لسنة 2021 حتى سطح الأرض الكائن بشارع سكة قطور، والعقار الصادر له قرار هندسي رقم 30 لسنة 2021 إزالة حتى سطح الأرض خطر داهم بالسبع بنات أمام تعاون شركة مصر.



وأضاف، والعقار الصادر له قرار هندسي رقم 87 لسنة 2021 إزالة حتى سطح الأرض للعقار الكائن بشارع سكة قطور، وحكم محكمة بالإزالة حتى سطح الأرض بالعقار الكائن بشارع الوحدة العربية بالسبع بنات.



وأكد رئيس الحي، على متابعته لإزالة العقارات الآيلة للسقوط التي تمثل خطر داهم على حياة المواطنين، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

كما تابع اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال التطوير الحالية بكورنيش الغفران - الجهة المقابلة لكورنيش المرشحة، حيث تتم أعمال إدخال الغاز، الصرف، وضع طبقة السن وتدبيش الترعة بطول الكورنيش من كوبري قحافة حتى سكة المحلة.

وأشار رحمي إلى أن تطوير الكورنيش ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات والبنية التحتية ومشروعات الطرق، لتحقيق خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يساهم هذا الكورنيش في خلق متنزه جديد للمواطنين، بجانب السيولة المرورية داخل مدينة طنطا.

ومن جانبه أوضح محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا أن مشروع تطوير كورنيش الغفران يتم تطويره بطول 3700 متر، حيث يتم تطوير الجزء من سكة المحلة حتى كوبري الغفران ضمن الخطة الاستثمارية ومن كوبري الغفران حتى كوبري قحافة ضمن خطة تطوير العشوائيات.