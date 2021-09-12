«تموين المنيا»: إحالة 11 محضرا لأوكازيونات وهمية إلى النيابة العامة

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزاره التموين والتجاره الداخلية بالمنيا، أن هناك فريق عمل من مفتشي التموين يقوم بشن حملات رقابية موسعة علي الأوكازيون الصيفي والمحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التخفيضات الحقيقية والإعلانات المضللة، و عمدم الإعلان عن الأسعار والإوكازيونات الوهمية، أو المشاركة في الأوكازيون الصيفي بدون تصريح أو موافقة من مديرية التموين .

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، في تصريحاات خاصة لـ«الدستور»، أن الحملات الرقابية التي تم شنها على الأوكازيون الصيفي تمكنت من رصد 11 محضرًا لمحلات تجارية تشارك في الأوكازيون الصيفي بدون تصريح من المديرية، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بالمنيا، إن ترخيص الأوكازيونات خلال فترة الأوكازيون التي ستنتهي يوم الأربعاء المقبل تمنح مجانًا بدون أي مقابل، بشروط وجود السجل التجاري والبطاقة الضريبية و رخصة المحل وتحديد الأسعار.

وشدد على الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأوكازيون للتأكد من المحلات التجارية المشاركة، وتحرير محاضر ضد المحلات المشاركة دون تصاريح، ورفعها إلى النيابة العامة.

وطالب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بالمنيا، أصحاب المحلات التجارية من القطاعين العام والخاص في حالة الرغبة في الانضمام للمشاركة في الأوكازيون الصيفي بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و50%، التقدم إلى مديرية التموين والتجاره الداخلية بالمنيا بطلب يفيد بأن المحل التجاري لديه رخصة وسجل تجاري وبطاقه ضريبية، ويحصل فورًا على الرخصة بدون أي مقابل، بشرط الالتزام بالتخفيضات الحقيقيه للمواطنين.