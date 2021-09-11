أين قضت عارضات الأزياء إجازتهن الصيفية هذا العام؟

اعتادت عارضات الأزياء على السفر حول العالم ويعرفن البقع السياحية المهمة في الوقت الحالي أكثر من أي شخص آخر، وفيما يلي نظرة عامة على وجهاتهم المفضلة التي لا ينبغي تفويتها هذا الصيف 2021.

جيل كورتليف اختارت مرسيليا

ومرسيليا هى منطقة إل دورادر الجديدة لزوار الصيف الباحثين عن السباحة في الجداول والمأكولات البروفنسية والأجواء الحضرية النابضة بالحياة.

بوسيتانو وجهة إميلي راتاجكوفسكي

احتفلت إميلي راتاجكوفسكي بعيد ميلادها في بداية الصيف، وسافرت إلى إيطاليا وأثناء سفرها على ساحل أمالفي وضعت حقائبها في لو سيرنوس وقضت وقتها بين رحلات القوارب والوجبات الإيطالية.

كرواتيا وجهة ياسمين توكس

مع كوكبة الخلجان الصافية، تتصدر كرواتيا قائمة الوجهات الصيفية للنجوم مرارًا وتكرارًا والدليل علي ذلك كونها المكان الذي وضعت فيه ياسمين توكس حقائبها.

أشلي جراهام ذهبت لميامي

بعد أن قررت السفر حددت آشلي جراهام أنظارها في ميامي في أغسطس، و كانت حاملاً بطفلها الثاني، وقد أمضت أيامها من الشاطئ الجنوبي إلى جانب حمام السباحة في الفندق الذي تقيم فيه مع إطلالة جميلة.

كابري وجهة سيندي برونا

من بين العارضات اللواتي اخترن إيطاليا هذا الصيف، كانت سيندي برونا تراهن على كابري وهي جزيرة قبالة ساحل نابولي حيث استمتعت بالشمس الإيطالية وفن الحياة في دولتشي فيتا.

إيزابيل جولارت ذهبت إلى ميكونوس

في حب ميكونوس، انضمت إيزابيل جولارت إلى أكثر الشخصيات المهمة في سيكلاديز كل صيف وذهبت إلي فيلا الأحلام، وتجولت في متاهات البلدة القديمة ووثقت النجمة البرازيلية جميع إجازاتها هناك على إنستجرام.

باهيا وجهة أليساندرا أمبروسيو

باهيا عيالجنة الصغيرة التي يتردد عليها بانتظام المسافرون حيث تضم بعضًا من أجمل الشواطئ في البرازيل، و هذا هو المكان الذي وضعت فيه أليساندرا أمبروسيو حقائبها هذا الصيف.

إيبيزا وجهةكونستانس جابلونسكي

لسنوات وسنوات كانت إيبيزا علي قائمة عشاق السفر، وأكتسبت شعبية بين المسافرين هذا هو المكان الذي أمضت فيه كونستانس جابلونسكي جزءًا من إجازتها .

إيرينا شايك ذهبت لجزيرة البليار

في إجازة مع ثنائي المصورين ماركوس وكيت ماوس، أبحرت إيرينا شايك أيضًا إلى جزيرة البليار الأمر برمته لم يفلت من حذاءه العالي.

كوستاريكا عن جيزيل بوندشين

منذ عام في 2004 تسكن جيزيل في فيلا تطفو في الغابة في كوستاريكا وهي محاطة بقبيلتها وتمارسفي اليوجا هناك، وركوب الخيل والاستمتاع بالشواطئ.