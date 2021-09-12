«الشباب العربي»: استراتيجية حقوق الإنسان إنجاز جديد للرئيس السيسي

تقدمت الدكتورة مشيرة أبوغالي، رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لإطلاقه الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر ومكملة لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي استهدفت القرى الأكثر احتياجا وبناء الإنسان بكافة مناحي الحياة حتى يحيا المواطن المصري حياة كريمة، مشيرة إلى أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة قد تشرف بتكريم المبادرة الرئاسية حياة كريمة كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية بالوطن العربي، خلال الاحتفال الذي نظمه المجلس باليوم العالمي للشباب.

وقالت أبوغالي، في بيان لها، إن هذه الخطوة تمثل إنجازًا جديدا في مسيرة الرئيس السيسي، الذي جعل حق الإنسان في العيش بأمان واستقرار ورفاهية وهو أسمى معاني حقوق الإنسان.

وأشادت أبوغالي بإعلان الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني، مؤكدة على الدور المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني الوطنية في ترسيخ المواطنة ودعم التنمية في شراكة جادة مع الحكومات.

وأوضحت أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة حرص منذ تأسيسه عام 2003 على العمل بشراكة مع الحكومات العربية في تقديم البرامج والأنشطة الجادة التي تدعم المواطنة والتنمية والداعية إلى السلام ووحدة الصف العربي وكذا الحفاظ على الهوية العربية التي ترسخ مبادئ الانتماء، وقالت بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني أنه سيكون قوة دفع جديدة لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لتقديم المزيد من البرامج والأنشطة الداعمه لشباب لمصر والأمة العربية وللدفع قدما نحو مزيد من التعاون لمواجهة التحديات الراهنة.

ونوهت بأن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة نظم أول دورة تدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان عام 2006 وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ومركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

وثمنت أبوغالي ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا في دعم حقوق الإنسان ونشر حقوق الإنسان ومكافحة التطرف في المجتمع العربي.

وكان الرئيس السيسي قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وتعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.