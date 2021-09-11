168 % زيادة في إشهادات الطلاق.. وارتفاع عدد الذكور لـ52.4 مليون نسمة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد إشهادات الطلاق سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2021 لتصل إلى 24.7 ألف مقابل 9.2 ألف إشهادة خلال مايو 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 168%.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء أن عدد عقود الزواج سجل ارتفاعًا إلى حدود 77.3 ألف عقد زواج خلال شهر مايو 2021 مقابل 69.8 ألف عقد زواج خلال مايو 2019 بزيادة بلغت نسبتها 10.7%.

وأشار إلى استمرار الارتفاع فى أعداد السكان لـ 101.8 مليون نسمة خلال شهر مايو 2021 مقابل 101.5 مليون نسمة خلال شهر يناير 2021 بزيادة قدرها 300 ألف نسمة خلال 5 أشهر فقط، بينما بلغ عدد السكان خلال شهر مايو 2020 نحو 100.4 مليون نسمة بزيادة 1.4 مليون نسمة خلال عام، موضحًا أن أعداد السكان سجلت ارتفاع مطرد من 101.5 مليون نسمة خلال يناير 2021، ثم 101.6 مليون نسمة خلال فبراير 2021، 101.7 مليون نسمة خلال أبريل 2021 وصولًا لـ 101.8 مليون نسمة خلال مايو 2021.

وحول نسبة الذكور إلى الإناث، كشف التفرير أن عدد السكان من الذكور ارتفع إلى حدود 52.4 مليون نسمة خلال شهر مايو 2021 مقابل 51.7 مليون نسمة خلال مايو 2019، فيما ارتفع عدد الإناث من 48.7 مليون نسمة لـ 49.4 مليون نسمة خلال فترة المقارنة ذاتها.

وانخفضت أعداد المواليد لـ154.4 ألف مولود خلال شهر مايو 2021 مقابل 171 ألف مولود خلال مايو 2019، بينما ارتفع عدد الوفيات لـ 75 ألف حالة وفاة خلال شهر مايو 2021 مقابل 56.1 ألف حالة وفاة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.