أبرزها الحكة واليرقان.. طرق يؤثر بها التهاب الكبد C على بشرتك

لا يمكن لعدوى التهاب الكبد الوبائي أن تلحق الضرر بالكبد فحسب، بل تؤثر أيضًا على بشرتك حيث تعمل جميع أعضاء الجسم جنبًا إلى جنب وفيما يلي بعض الأمراض الجلدية التي يسببها التهاب الكبد C وفقا لموقع every day health.

الحَكّة

الإحساس الشديد بالحكة يمكن أن يظهر في جميع أنحاء الجسم، عند الإصابة بالتهاب الكبد C المزمن الذي يظهر على الجلد، وفقًا لدراسة نُشرت في فبراير 2017 في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، فإن فيروس التهاب الكبد C يزيد من إنتاج الجسم للسيتوكينات وهي بروتينات صغيرة تساعد جهاز المناعة على العمل، وتساعد المرطبات ومضادات الحكة الموضعية في إيقاف الحكة.

الحزاز المسطح

حالة جلدية تظهر بشكل أساسي على معصميك وذراعيك على شكل نتوءات مسطحة متقشرة ذات لون أرجواني أو أحمر ويمكن أن تؤدي إلى التورم والحكة والتهيج، في الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي، يمكن أن يظهر داخل الفم حيث يتسبب في ظهور بقع بيضاء متهيجة وتقرحات.

والعلاج الأكثر فعالية هو علاج التهاب الكبد الوبائي نفسه كما أن الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر المستخدمة لعلاج التهاب الكبد C فعالة في علاج الحزاز المسطح أيضاً، ويمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة مثل ممارسة نظافة الأسنان الجيدة وتجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية في تخفيف التهيج.

البورفيريا الجلدية المتأخرة

البورفيريا الجلدية المتأخرة هي حالة جلدية أخرى شائعة بين الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد C المزمن وهي تسبب حساسية شديدة لأشعة الشمس وحتى بعض الضوء الصناعي، ما يؤدي إلى فرط التصبغ والبثور والتقرح والتندب.

تحدث هذه الحالة عندما لا يصنع الكبد البورفيرين بشكل صحيح ، وهو مركب مهم في المساعدة على نقل الأكسجين إلى خلاياك، وعندما يتراكم البورفيرين في جسمك، يمكن أن يجعل بشرتك هشة وحساسة للضوء وحتى يجعل شعرك ينمو بشكل مفرط.

والعلاج يكون عن طريق تجنب الشمس وارتداء واقٍ من الشمس أو ارتداء أكمام طويلة وسراويل للحماية ع أشعة الشمس كما أن تجنب الشرب والتدخين والمخدرات أمر مهم أيضًا للحفاظ على صحة الكبد.

اليرقان

اليرقان أو اصفرار الجلد والعينين هو حالة جلدية معروفة مرتبطة بفشل الكبد بشكل عام، وليس فقط التهاب الكبد سي. ويحدث عادةً عندما لا يعالج الكبد خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح وتتراكم مادة تسمى البيليروبين في دمك.

الطريقة الوحيدة لعلاج اليرقان الناتج عن التهاب الكبد سي هو علاج العدوى نفسها، إضافة إلى ذلك ، من المهم التوقف عن شرب الكحوليات وتناول أي أدوية مثل المسكنات والمكملات إلا عند الضرورة لتجنب إضافة أي إجهاد لا داعي له إلى الكبد.

سهولة الإصابة بالكدمات

يقلل ضعف وظائف الكبد من عدد الصفائح الدموية في الدم ، مما قد يجعلك عرضة للكدمات والنزيف أسفل الجلد، ومن المهم الحصول علي العناية الطبية إذا ظهرت هذه الأعراض، ويكمن العلاج في الوقاية من الإصابة وتجنب الأنشطة عالية التأثير التي تعرضك لخطر الإصابة.

متلازمة رينود

تحدث متلازمة رينود عندما تشعر أجزاء من جسمك، خاصة أصابع اليدين والقدمين ، فجأة بالبرودة والخدر وتختفي أو تتحول إلى اللون الأزرق استجابة للبرد أو الإجهاد، و عند تسخينها مرة أخرى ، يمكن أن تصبح حمراء وملتهبة.

و سبب متلازمة رينود غير معروف ولكن يتكهن العلماء أنه قد يكون ناتجًا عن الدم السميك من خلايا الدم الحمراء الزائدة أو الشعيرات الدموية الضيقة.

ومتلازمة رينود ليست خطيرة عادة ويمكن علاجها عن طريق إتباع استراتيجيات بسيطة مثل الحفاظ على دفء منزلك، وإرتداء الجوارب والقفازات ، وممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية.

ومن المهم تجنب الأشياء التي تضيق الشعيرات الدموية ، مثل التدخين والكافيين والأطعمة المالحة.

الأورام الوعائية العنكبوتية

الأورام الوعائية العنكبوتية هي بقع حمراء صغيرة تظهر عادة على وجهك وعنقك وجذعك وتبدو مثل شبكات العنكبوت، ومن السمات المميزة للأورام الوعائية العنكبوتية أنها تستنزف وتتحول إلى اللون الأبيض عندما تضغط عليها وتتحول إلى اللون الأحمر مرة أخري عندما ترفع يدك عنها.

على عكس رينود ، فهي ناتجة عن تمدد الأوعية الدموية ، عادةً بسبب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في الدم، و عندما يتضرر الكبد من التهاب الكبد الوبائي سي ، لا يمكنه استقلاب الإستروجين بشكل فعال.

عادة ما تكون الأورام الوعائية العنكبوتية غير ضارة ، لكنها تكون قبيحة المظهر ، خاصة إذا ظهرت على وجهك ورقبتك، ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يزيل الأورام الوعائية العنكبوتية باستخدام الليزر أو التيار الكهربائي أو الحقن الذي يؤدي إلى انهيار الوريد.

ويمكن أن تظهر الأورام الوعائية العنكبوتية مرة أخرى بعد هذه العلاجات ، لذا فإن أفضل طريقة للتخلص منها نهائيًا هي علاج التهاب الكبد الفيروسي C.