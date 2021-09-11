محمد الباز: أتمنى من المؤسسة الدينية مراجعة الطلاق الشفهي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته عن توثيق الطلاق يتحدث من أرضية المصلح وليس المسئول.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الرئيس السيسي كان ممكن يعمل صدام مع المؤسسة الدينية ويقر قانون بأن الطلاق الشفهي لا يقع، لكنه تركه لتفاعل المجتمع، وأتمنى المؤسسة الدينية ممثلة في الأزهر تصلهم هذه الرسالة أن رئيس الدولة أكثر وعيا وإدراكا بمشاكل المجتمع لكن يترك الأمور للتفاعل الاجتماعي".