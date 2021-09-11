السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدا.. انطلاق الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بفرعية جنوب البحيرة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت نقابة المحامين بجنوب البحيرة، انطلاق محاضرات الدورة الرابعة من معهد المحاماة غدا، بقاعة المؤتمرات بنادي المحامين بدمنهور في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وناشدت الفرعية المحامين المقيدين بالمعهد الالتزام بالحضور وبالزي الرسمي للمحامين.

كما يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، غدًا الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، حول «التحكيم» وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وتعقد محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب- وبإشراف الأمين العام حسين الجمال، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

 ويلقي المحاضرة الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، حول أنواع المحاكم واختصاصاتها وفقًا للقانون.

جامعة القاهرة نقابة المحامين اتحاد عمال مصر نقيب المحامين القاهرة الجديدة صرف المعاشات

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